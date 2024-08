Innovation for Motivation Das Innovation for Motivation wird im Jahr 2014 in der gewohnten Form nicht mehr durchgeführt werden. Das Format ist daran sich zu verändern. Wir halten sie auf dem Laufenden. Seien Sie gespannt...

NEU! Innovation for Motivation 2024



Rückblick Innovation for Motivation 2013



Eine geballte Ladung an Innovationen erwartete die rund 100 Entscheidungsträger aus der Hotellerie, Gastronomie, Tourismus und Eventbranche am „Innovation for Motivation" am 1. Oktober 2013. Ziel des Anlasses war es, die Besucher durch die so genannten "Inno-Slams" zu motivieren, stets die Augen offen zu halten für Neues und selbst Innovationen zu wagen. Organisiert wurde der Anlass von der Celebrationpoint AG in Zusammenarbeit mit dem Gottlieb Duttweiler Institut GDI. Sieger 2013: Das Projekt „Smart Lease: Bettleasing auf Verbraucherprinzip" von der Elite SA überzeugte am meisten und wurde anhand eines Public Votings zum Sieger bestimmt. Das Unternehmen gewann somit die Unterstützungsleistungen von 3'000 der SAVIVA AG.



Kulinarische und digitale Innovationen

Der spannungsgeladene „Motivationskick“ wurde von zwei Input-Referaten abgerundet. Der „Hexer“ und Entlebucher Spitzenkoch Stefan Wiesner erzählte, was es mit seinen Gerichten mit Schnee und rostigen Nägeln auf sich hat und von seinem neusten Projekt „dem Koch-Mysterium". Von Jörg Eugster, Internet-Pionier und Experte für E-Business, erfuhren die Besucher, was uns im Jahr 2020 an digitalen Revolutionen erwarten wird. Das Programm 2013 finden Sie

Innovation Marktplatz

Der Innovation Marktplatz lud zum Entdecken, ausprobieren und zu einem regen Austausch unter Branchenkollegen ein.

Folgendes gab es zu entdecken:

• Die exklusive Heusuppe von Stefan Wisner

• Ein Startup "

Folgendes gab es zu entdecken:
• Die exklusive Heusuppe von Stefan Wisner
• Cronuts: Der neueste Hype aus New York!
• Augmented Reality by KFP live erleben
• Ein Startup "aquaplus" präsentierte eine neue Wasseraufbearbeitungsanlage für Gastronomen
• SAVIVA war mit verschiedenen Food-Partnern vor Ort: Und die Besucher konnten Fondue am Fonduebaum draussen auf der GDI Terrasse testen oder das i gelati Dessertkonzept

Besuchen Sie unsere Seite zu unserem 2024 Treffen in Zürich